2019/09/29 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، الأحد، بإيقاف افتتاح نصب عبد الوهاب الساعدي في المحافظة بأمر من العمليات المشتركة.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، ان “قوة أمنية طوقت ساحة تجمهر قربها شباب من محافظة نينوى بغية افتتاح نصب للفريق الركن عبد الوهاب الساعدي”، لافتاً إلى أن “العمليات المتشركة وجهت بإيقاف فعاليات افتتاح النصب مراعاة لمشاعر بقية القادة الذين شاركوا بعمليات تحرير المحافظة”.

في اثناء؛ أصدر تجمع شباب نينوى بياناً تلقته “كلكامش برس”، جاء فيه: “للاسف بعد ان تم تجهيز وتحشيد الناس وبعد تنسيق وتواصل مستمر مع الجهات المعنية , تفاجئنا بوصول برقية عاجلة من العمليات المشتركة المحترمة بمنع ازاحة الستار عن تمثال الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي بحجة مراعاة مشاعر بقية القادة الذين شاركوا بعملية التحرير”.

وأضاف البيان “في الوقت الذي نؤكد فيه على احترام التعليمات التي تصدر من قيادة جيشنا الباسل وقواتنا الامنية الموقرة كنا نتمنى ان يتم التعامل مع هذه القضية الوطنية التي تمثل العراق وحده بدون اي تمييز بطريقة اكثر كياسة واحترام لأرادة الناس في نينوى، لذا تم الغاء عملية رفع الستار وسنكتفي بأجراء وقفة تضامنية سريعة مع الفريق عبدالوهاب الساعدي وقضيته ومع جراح بلدنا العزيز”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: قوة امنية تطوق “نصب الساعدي” في الموصل وشباب نينوى يردون) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: قوة امنية تطوق “نصب الساعدي” في الموصل وشباب نينوى يردون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).