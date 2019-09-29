العمليات المشتركة تصدر أمرا بمنع إزاحة الستار عن تمثال للساعدي في الموصل

2019/09/29 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع في نينوى، اليوم الاحد، عن وورد أمر بمنع إزاحة الستار عن تمثال للفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في مدينة الموصل.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "أمرا صدر من بغداد بمنع إزاحة الستار عن تمثال للفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في الموصل".

واضاف ان "قوة امنية طوقت موقع التمثال، الذي من المفترض ان يتم افتتاحه اليوم".

فيما صدر بيان من "شباب نينوى" أكدوا فيه انه "للاسف بعد ان تم تجهيز وتحشيد الناس وبعد تنسيق وتواصل مستمر مع الجهات المعنية، تفاجئنا بوصول برقية عاجلة من العمليات المشتركة المحترمة بمنع ازاحة الستار عن تمثال الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي بحجة مراعاة مشاعر بقية القادة الذين شاركوا بعملية التحرير".

واضافوا "في الوقت الذي نؤكد فيه على احترام التعليمات التي تصدر من قيادة جيشنا الباسل وقواتنا الامنية الموقرة، كنا نتمنى ان يتم التعامل مع هذه القضية الوطنية التي تمثل العراق وحده بدون اي تمييز، بطريقة اكثر كياسة واحترام لأرادة الناس في نينوى".

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