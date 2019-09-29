بالوثيقة.. مجلس الانبار يمنع التغطيات الاعلامية داخل دوائر المحافظة

2019/09/29 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر مجلس الانبار، اليوم الاحد، قرار بمنع التغطيات الاعلامية داخل دوائر المحافظة الصحية والخدمية.

وبحسب كتاب رسمي حصلت "الغد برس" على نسخة منه، فأنه "نظرا للتجاوزات التي تحصل من قبل بعض القنوات الفضائية، اثناءالتغطيات الاعلامية".

واضاف "تقرر عدم السماح بالتغطيات الاعلامية في الدوائر، إلا بموافقة مدير الدائرة".

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