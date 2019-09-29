مسؤول صيني لبارزاني: المشاريع المتعاقد عليها مع عبد المهدي تشمل إقليم كردستان

2019/09/29 | 16:45

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

نفى عضو مجلس النواب رياض عباس التميمي، اليوم الأحد، "انسحابه" من استجواب وزراء الزراعة والاتصالات والنقل في البرلمان، فيما أشار إلى تعرض حسابه على موقع فيسبوك للاختراق وبث "اخبار كاذبة" عبره، بهذا الشأن.

بغداد اليوم- نينوى

أصدر عدد من ’’شباب نينوى’’ الأحد (29 أيلول 2019)، بياناً كشفوا فيه عن ما حصل خلال تجمعهم لافتتاح نصب خاص بقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، تعبيراً عن شكرهم له ولدوره ف

بغداد اليوم- بغداد

وصف النائب عن تحالف "الفتح"، فاضل الفتلاوي، ‏الأحد (29‏ أيلول 2019)، تصريحات وزير الخارجية البحريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتباره إيران تهدد استقرار العراق من خلال ’’المليشيات’&r

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