اعادة فتح منفذ مغلق منذ 13 سنة جنوب بغداد

2019/09/29 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت الامانة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" قيام ملاكاتها في بلدية الدورة برفع الكتل الكونكريتية وفتح المنفذ الذي يربط منطقة المهدية عبر جسر المهدية بمدخل جسر الجادرية بعد استحصال الموافقات اللازمة وبالتنسيق مع القوات الامنية".



واضافت ان" المنفذ سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين وسيختصر الطرق خصوصا على اهالي المنطقة المذكورة والذي كان قد اغلق سنة 2006".انتهى

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