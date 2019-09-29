ضبط ٣ حاويات زيوت محركات مخالفة في كمرك ام قصر الجنوبي

2019/09/29 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الهيأة العامة للكمارك مركز كمرك ام قصر الجنوبي، اليوم الاحد، عن ضبط ارسالية زيوت محركات بالتعاون مع الجهات الأمنية الساندة في المنفذ.

وذكرت الهيأة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" المواد كانت محملة داخل {٣} حاويات حجم ٤٠ قدم لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة"، مشيرة الى" ضبطها لعدم وجود اوراق رسمية لها حيث وردت بدون موافقات اصولية وقد تم إتخاذ اللازم حسب القوانين والتعليمات النافذة".



يذكر ان الهيأة العامة للكمارك تقوم بأجراءات مشددة في مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد المخالفة و الممنوعة والتي تمس اقتصاد البلد.انتهى

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