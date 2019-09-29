حملة الشهادات العليا في الانبار يؤازرون أقرانهم المتظاهرين ببغداد – فيديو

2019/09/29 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر حملة الشهادات العليا في الانبار اعتداء القوات الأمنية على أقرانهم في بغداد وفضِ اعتصامهم بالقوة.

وقالوا في تصريحات لقناة التغيير، إنهم فوجئوا بالطريقة العنيفة التي تم بها فض الاعتصامات السلمية التي كفلها الدستور، بدلا من إيجاد حلول لهم، داعين بذات الوقت المعتصمين لعدم الانجرار وراء الاشاعات والحفاظ على سلمية التظاهرة، مطالبين الحكومة معاقبة كل من اساء الى هذه الشريحة المهمشة.

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