فتح منفذ مغلق منذ 13 سنة جنوبي بغداد

2019/09/29 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، فتح منفذ مغلق منذ 13 سنة جنوبي العاصمة.

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