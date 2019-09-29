2019/09/29 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن ضبط وكر لتنظيم داعش الإرهابي، يضم اسلحة واعتدة ومستودعا للعبوات في كركوك.

وأوضحت المديرية في بيان، ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية، في الفرقة الرابعة عشرة، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول، باللواء الحادي والخمسين، نفذت عملية نوعية استباقية، داهمت خلالها وكرا للدواعش بمنطقة “سركران”، بضفة الزاب الاسفل في كركوك، وضبطت بداخله رمانات يدوية، وثلاثين سبحة تفجير، ومئة كيلو غرام من نترات الامونيا، وخمس عشرة قداحة تفجير، واربعة بنادق كلاشنكوف، فيما تمكنت قوة أخرى من مداهمة مستودع للعبوات الناسفة، في منطقة الزاب بكركوك وضبطت بداخله عددا من العبوات الناسفة، كانت احداهن معدة للتفجير، مبينة ان المفارز الهندسية التابعة للفرقة، قامت بتدمير الوكر والمستودع بشكل كامل، والتعامل مع المواد، وفق الضوابط المعمول بها.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية: ضبط وكر لداعش الإرهابي يضم أسلحة واعتدة في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية: ضبط وكر لداعش الإرهابي يضم أسلحة واعتدة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).