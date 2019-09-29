النزاهة: لجنة كشف التلاعب بملف عقارات الدولة تعقد اجتماعا لمناقشة آلية عملها

2019/09/29 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحدن عن ترؤسها اجتماع اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم (50) الخاص بكشف التلاعب والتصرفات غير القانونية بملف عقارات الدولة بحضور النائبة ماجدة التميمي.

وقالت في الهيئة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الاجتماع، الذي حضره عدد من المديرين العامِّين في هيأة النزاهة وأعضاء اللجنة، تناول تحديد وتوزيع مهام وواجبات أعضاء اللجنة لعملها الكبير ووضع سقف زمني لمراحله؛ بغية إنجاز المهام الموكلة إليها".

فيما قالت النائبة ماجدة التميمي، بحسب البيان، ان "أعمال اللجنة تتطلب جهوداً استثنائية لإنجازها وأن عملها يتطلب، المهنية ثم المهنية، والعمل بعيداً عن الضغوط السياسيَّة"، لافتةً إلى أنها "ستعلن عن اسم الجهة التي تتسبب بعرقلة عمل هذه اللجنة التي ينتظر العراقيون جميعاً نتائج أعمالها".

وتابعت ان "جميع أعمال هذه اللجنة سيكون تحت الأضواء وسيعلن عنه من خلال مؤتمر دوري، فضلاً عن تأليف موقع إلكتروني خاص باللجنة يتم عبره استقبال الشكاوى والإخبارات بما يتعلق بملف عقارات الدولة تحديداً".

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