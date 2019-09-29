امانة بغداد: فتح منفذ مغلق منذ 13 عاما في منطقة الدورة

2019/09/29 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاحد، عن فتح منفذ يربط جسر المهدية في الدورة بمدخل جسر الداخلية، فيما بينت انه مغلق منذ 13 عاما.

وقالت الامانة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "كوادر بلدية الدورة قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح المنفذ الذي يربط منطقة المهدية عبر جسر المهدية بمدخل جسر الجادرية بعد استحصال الموافقات اللازمة وبالتنسيق مع القوات الامنية".

واضافت "المنفذ سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين وسيختصر الطرق خصوصا على اهالي المنطقة المذكورة والذي كان قد اغلق سنة 2006".

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