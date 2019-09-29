الأسواق العالمية تترقب 3 فعاليات اقتصادية الأسبوع الحالي

2019/09/29 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر مستثمرو الأسواق العالمية أسبوعا دسما بالبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين ودول أوروبا، وذلك بجانب تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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