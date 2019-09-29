2019/09/29 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الأحد، إلى 219.55 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الخميس الماضي؛ والبالغة 214.16 مليون دولار، بزيادة قيمتها 5.39 مليون دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي يكشف قيمة مبيعاته بمزاد الأحد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي يكشف قيمة مبيعاته بمزاد الأحد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).