بالصور: تظاهرة أمام مبنى الحكومة المحلية في الديوانية احتجاجاً على قرار اعفاء المحافظ من منصبه

2019/09/29 | 17:16

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، تفاصيل اجتماع للجنة الكشف عن الخروقات بملف عقارات الدولة.

وبحسب بيان للهيأة فقد "ترأس رئيس هيأة النزاهة اجتماع اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم (50) الخاص بكشف التلاعب والتصر

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن اعادة فتح منفذ مغلق منذ 13 سنة جنوبي العاصمة، مبينة أنه يربط منطقة الدورة بالجادرية.

وقالت الامانة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "ملاكات بلدية الدورة، قامت برفع الكتل الكونك

بغداد اليوم- بغداد

قرر وزير الدفاع نجاح الشمري، الاحد، على توطين رواتب منتسبي الوزارة كبداية لمحافظات بغداد وبابل ميسان

جاء قرار الوزير، بحسب بيان لوزارة الدفاع "خلال ترأسه جلسة مجلس الدفاع الرقم 8".

كما قرر مجلس الدفاع "تقديم

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