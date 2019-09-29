2019/09/29 | 17:18

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الحلبوسي: الاستقرار السياسي هو المفتاح الاساسي لتقديم الخدمات والاعمار

تأریخ التحریر: : 2019/9/29 17:17

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