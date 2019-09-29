نابولي يواصل مطاردة إنتر ويوفنتوس

2019/09/29 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تقدم نابولي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب الفوز على ضيفه بريشيا 2/ 1 اليوم الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وتقدم نابولي بهدفين عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز واليوناني كوستاس مانولاس في الدقيقتين 13 و49 وتكفل المهاجم الإيطالي الدولي السابق ماريو بالوتيلي بتسجيل الهدف الوحيد لبريشيا في الدقيقة 67.ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد بريشيا عند ست نقاط في المركز الحادي عشر.ويتصدر إنتر ميلان جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية، ويحل يوفنتوس حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 16 نقطة ثم أتالانتا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.



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