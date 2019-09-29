قطر تبحث الاستثمار في اقليم كوردستان وتبدي اعجابا بالتطور

2019/09/29 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الأحد سفير دولة قطر لدى العراق خالد حمد السليطي يرافقه وفد من رجال الاعمال والمصرفيين القطريين.في مستهل اللقاء، عبّر السفير القطري عن اعجابه بالتقدم والتطور العمراني الحاصل في إقليم كوردستان، كما أبدى استعداد رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مدن الإقليم.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة قطر، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

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