2019/09/29 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعدّت اللجنة المشرفة على تنفيذ البرنامج الحكومي ،اليوم الأحد، خطة شهر تشرين الأول، لزيارة عدد من المشاريع في بغداد والمحافظات .وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، انه” بتوجيه من الامين العام لمجلس الوزراء ، أعدّت اللجنة المشرفة على تنفيذ البرنامج الحكومي، خطة شهر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المشرفة على تنفيذ البرنامج الحكومي تعد خطة تشرين الأول المركز الخبري الوطني.

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