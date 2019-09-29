2019/09/29 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة ديالى، اليوم الأحد، القبض ستة مطلوبين صادرة بحقهم أوامر قبض قضائية في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ٦ إرهابيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ٦ إرهابيين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).