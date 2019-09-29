مخاوف امنية واقتصادية تمنع نازحي نينوى من العودة الى ديارهم

2019/09/29 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد النائب عن محافظة نينوى خليل المولى، الاحد، وجود مخاوف لدى النازحين من العودة الى مدنهم في نينوى، كاشفا عن وجود مطالب لاستحداث لواء واجبه الأساسي توفير الحماية الكافية للمناطق.

وقال المولى، لـ”كلكامش برس”، إن “هناك عدة معوقات تمنع عودة النازحين الى ديارهم الى تلعفر او سنجار او ربيعة او البعاج”، مبيناً أن “اغلب العوائل لديها الرغبة في العودة الى ديارهم ولكن لا وجود لفرص العمل الذي يتكفل بمصدر رزق، ولديهم مخاوف امنية ومنها في البعاج وجزيرة تلعفر وهم متخوفين من العودة”.

وأكد “طالبنا بتشكيل لواء في تلعفر والبعاج واجبهم الأساسي توفير الحماية الكافية للمناطق وهذه الآلية سوف تشجع العوائل النازحة العودة الى ديارهم”، موضحاً ان “اللواء سيكون مشكل من ابناء المناطق حصرا الذين هم مستمرين في الشرطة الاتحادية وإذا تمت الموافقة النهائية سنزود وزارة الداخلية بالاسماء لتشكيل اللواء وإرسالهم الى المناطق”.

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