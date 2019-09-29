الجمارك: ضبط ارسالية زيوت محركات مخالفة في جمرك أم قصر الجنوبي

2019/09/29 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاحد، ضبط ارسالية زيوت محركات مخالفة في جمرك ام قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "تم ضبط ارسالية زيوت محركات مخالفة في جمرك ام قصر الجنوبي بالتعاون مع الجهات الأمنية الساندة في المنفذ وكانت المواد محملة داخل (٣) حاويات حجم ٤٠ قدما لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة".

واضافت ان "الحاويات تم ضبطها لعدم وجود اوراق رسمية لها حيث وردت بدون موافقات اصولية وقد تم إتخاذ اللازم حسب القوانين والتعليمات النافذة".

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