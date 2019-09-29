الداخليتان العراقية والايرانية تناقشان زيارة الاربعينية وتوقعات بدخول 3 ملايين زائر

2019/09/29 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الداخلية الايرانية بشأن الزيارة الاربعينية، فيما توقع وزير الداخلية الايراني دخول 3 ملايين زائر ايراني.

وقالت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني ومدير العلاقات والإعلام في وزراة الداخلية الدكتور اللواء سعد معن وقائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي، عقدوا مؤتمرا صحفيا مشترك داخل المدينة القديمة بالمحافظة".

واضافت ان "المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أكد قدرة الوزارة على توفير الأمن والأمان لجميع الزائرين خلال زيارة الاربعين".

واشار، بحسب البيان الى "وجود سلسلة اجتماعات مع الداخلية الايرانية بشأن الزيارة، وهناك سلسلة من الاجتماعات مع الداخلية الايرانية وتعاون وتبادل للمعلومات وتنسيق لوجستي وعقد اتفاقية وتوافق مع وزارة الداخلية الايرانية".

وبين "لقد وفر الجانب العراقي كل الأمور والمستلزمات لحماية الزوار من إيران ودول العالم كافة، فوزارة الداخلية العراقية قادرة على توفير الأمن والأمان لجميع الزائرين".

من جانبه، صرح قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي، أن "شرطة النجف بدأت بوضع خطة أمنية باشراف قيادة عمليات الفرات الأوسط من أجل تامين الزيارة لملايين الزوار الوافدين من داخل وخارج العراق، وتم اتخاذ اجراءات أمنية لانجاح زيارة الأربعين".

الى ذلك، قدم وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي شكره الى الحكومة والشعب العراقي، مؤكدا "نحن نعمل سويا ونتعاون من أجل إنجاح الزيارة الاربعينية".

وتابع "اتخذت الحكومة الايرانية خطوات في التعاون من خلال فتح منفذ خسروي والغاء التأشيرة بين البلدين وستكون هناك خطوات أخرى لتطوير العلاقة بين البلدين".

ولفت الى انه "توجهت الى النجف الاشرف للنظر عن كثب حول تامين زيارة العتبات المقدسة وساتوجه الى كربلاء غدا من اجل عقد جلسة مع وزراة الداخلية، وسبق وان عقدنا ثلاث جلسات مع وزير الداخلية العراقي، وتم الاتفاق معه حول عدد من الأمور المهمة ونحن نتوقع قدوم ثلاثة ملايين زائر في الاربعينية".

واستطرد "سنتخذ قرارات حول تنظيم الزيارة ونحن مستعدون لتقديم كل ما يطلبه الجانب العراقي لانجاح الزيارة والتعاون واشكر مرة أخرى رئاسة الجمهورية والوزرات المعنية والمحافظين وأصحاب المواكب وكل من يقدم الخدمات للزائرين".

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