اعادة ارسالية 12 عجلة محملة بمواد متنوعة في منفذ الشيب

2019/09/29 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعادت هيأة المنافذ الحدودية/منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان إرسالية {12} عجلة إلى الجانب الإيراني محملة بمواد متنوعة .

واوضحت الهيأة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الارسالية توزعت بواقع {4} عجلات محملة بمادة الحديد {زاوية وجنل} لنقص في الأوراق المتعلقة بشهادة المنشأ".وإعادة "{3} عجلات محملة بمادة {شيش تسليح} إيراني المنشأ لفشل المادة في الفحص المختبري للجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية".وارسالية "{3} عجلات محملة بمادة {البورك} المنشأ إيراني لفشلها كذلك في فحص الجهاز المركزي".وإعادة "{2} عجلة محملة بمادتي {البسكويت والجكليت} لعدم اكتمال الاوراق الأصولية للبضاعة"، مبينة أنه "تمت عملية الإعادة وفق محاضر رسمية إلى الجانب الإيراني".



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