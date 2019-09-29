2019/09/29 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت البحرية الليبية، الأحد، عن انقاذ 71 مهاجراً غير شرعي على متن قارب مطاطي، وذلك بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة مواجهة أكثر من 50 شخصا خطر الغرق على متن قارب قبالة سواحل البلاد.وذكرت البحرية في بيان، انه “بناءً على بلاغ وارد ظهر السبت، من غرفة عمليات حرس السواحل، حول […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرية الليبية تعلن انقاذ 71 مهاجراً غير شرعي على متن قارب مطاطي المركز الخبري الوطني.

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