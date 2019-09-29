مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون ينفي ما تناقلته بعض الوكالات بشأن موقف المالكي من التظاهرات

2019/09/29 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مكتب رئيس ائتلاف دولة القانوننوري المالكي، اليوم الأحد، ما تناقلته بعض الوكالات بشأن موقف الأخير من التظاهرات.

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