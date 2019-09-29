الحلبوسي من ديالى: الاستقرار السياسي هو المفتاح الأساسي لتقديم الخدمات والإعمار

2019/09/29 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إلى محافظة ديالى؛ وذلك استمرارا لجولاته الميدانية في جميع المحافظات والمدن العراقية، لبحث الواقع الخدمي، وأبرز المعوقات التي تقف أمام تقديم الخدمات للمواطنين، وأهم المشاريع المتلكئة والمنجزة، والوقوف على احتياجات المحافظة.

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