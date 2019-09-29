معن: الداخلية ستعقد اجتماعات مع نظيرتها الإيرانية بشأن زيارة الأربعين

2019/09/29 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، قدرة الوزارة على توفير الأمن والأمان لجميع الزائرين خلال زيارة الأربعين.

وأشار معن في مؤتمر صحفي في محافظة النجف، الى عقد سلسلة الاجتماعات مع الداخلية الايرانية بشأن الزيارة، بهدف التعاون وتبادل المعلومات، والتنسيق اللوجستي، وعقد اتفاقية وتوافق مع وزارة الداخلية الإيرانية، مبينا ان الجانب العراقي، وفر جميع الأمور والمستلزمات، لحماية الزوار من إيران وباقي دول العالم.

من جهته صرح قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي، ان شرطة المحافظة، بدأت بوضع خطة أمنية بإشراف قيادة عمليات الفرات الأوسط، لتأمين الزيارة لملايين الزائرين الوافدين من داخل وخارج العراق.

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