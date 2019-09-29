2019/09/29 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قضت محكمة إيرانية على طبيبة بالعمل لمدة عام كامل مجانا عقابا لها لعدم التزامها بقواعد اللباس والحجاب.وكانت الطبيبة التي لم يتم الإفصاح عن اسمها، قد احتجت على ما تفرضه السلطات من لباس إلزامي للنساء وارتداء الحجاب بالجلوس على مقدمة سيارة شرطة وخلع حجابها، وفق راديو فردا.وألزمت محكمة منطقة البورز […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقاب من نوع مختلف..قرار قضائي ضد إيرانية خلعت الحجاب المركز الخبري الوطني.

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