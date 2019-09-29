الخارجية الكويتية تكشف مصير دعوى العراق حول الحدود البحرية

2019/09/29 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنفت وزارة الخارجية الكويتية، الأحد، سحب العراق شكواه ضد الكويت في مجلس الامن والمتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين.

ونقلت صحيفة الانباء الكويتية في تصريح عن مصدر مطلع في الخارجية تابعته “كلكامش برس”، قوله إن “الكويت ردت على الشكوى بمذكرة تفصيلية تشرح سلامة موقف الكويت، ولكن لم يتم سحب الشكوى من الجانب العراقي وما يتم تداوله في هذا الصدد غير دقيق جملة وتفصيلا”.

وعلى صعيد متصل وصف المصدر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة مع العراق بـ”البنّاء” والذي يأتي في اطار تعزيز العلاقات الثنائية والحرص على تطويرها في المجالين الاقتصادي والتجاري.

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