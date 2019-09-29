عشيرة تهدد بحمل السلاح اثر “اخلاء” مجمع سكني في الانبار

2019/09/29 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد الأمين العام لحزب أحرار الفرات عبد الله الجغيفي، الأحد، ان قوة امنية امهلت ساكني مجمع حديثة غربي المحافظة، مدة 24 ساعة لاخلائه.

وقال الجغيفي، لـ”كلكامش برس”، إن “القوات الأمنية طوقت المجمع وامهلت الأهالي ٢٤ ساعة لإخلاء الدور بغية جلب عوائل داعش من مخيم العامرية وايوائهم في دور المجمع والبالغة ٩٠٠ دار”.

وأضاف، “تم منعي من الدخول إلى سكني المتواجد داخل المجمع وعائلتي محاصرة لا أستطيع الدخول إليها”، لافتا إلى أنه “تعرض إلى الشتم والسب من قبل ضابط في الجيش العراقي برتبة ملازم أول”.

وأكد، أن “قبلية الجغايفة تحذر الحكومة المركزية من إصرارها على قرار الترحيل”، محذراً أنه “في حال إدخال عوائل داعش إلى حديثة ستقوم قبيلة الجغايفة بحمل السلاح وتوؤل الأمور إلى ما يحمد عقباه”.

في الاثناء؛ كشف مسؤول محلي أن سبب الترحيل يعود الى “طلب من قبل مدير عام السد”.

وبين المسؤول في حديثه لـ”كلكامش برس” أن “جميع من يسكن المجمع لا يملك موافقة رسمية بذلك، خصوصاً وأنه تابع لوزارة الكهرباء”، مرجحاً أن “تكون عملية استبدالهم بعائلات داعش حجة مفبركة لاخراج تلك العوائل من المجمع، على أيدي الجيش العراقي”.

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