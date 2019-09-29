مكتب المالكي يوضح بشأن ما نقل عن موقف الأخير من التظاهرات

2019/09/29 | 18:18

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بغداد اليوم- بغداد

كذب عباس الموسوي مدير مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون المالكي، اليوم الاحد، الاخبار التي تتناقلها وسائل الاعلام بخصوص موقف الأخير الرافض لخروج أي تظاهرات في الوقت الحالي.

وذكر الموسوي في تغردية له على "توتير"، ان "نكذب ما تناقلته بعض الوكالات بشان موقف رئيس ائتلاف دولة القانون ن‎وري المالكي بخصوص التظاهرات الأخيرة".

واكد "سنكون داعمين الى اي تظاهرة معروفة الجهة الداعية لها وتستحصل الموافقات الرسمية وتحترم القانون والتشريعات العراقية".

هذا وتعتزم اللجان التنسيقية المنظمة للتظاهرات في عموم البلاد، الخروج بتظاهرات لرفض الفساد والمطالبة باصلاح الوضع الحكومي بداية الشهر القادم.

بغداد اليوم _ بغداد

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوع تقريباً، دعوات للتظاهر في عموم العراق، مستخدمين شعار "نازل اخذ حقي" للتحشيد الشعبي لها، في ظل موجات استياءً متعددة تسود تلك المواقع من الأداء الحكومي بشكل عام، لتلقى

بغداد اليوم- خاص

علق القيادي في تحالف القرار اثيل النجيفي، ‏الأحد‏، 29‏ أيلول‏، 2019، على قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بنقل قائد قوات مكافحة الارهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، الى امرة وزارة الدفاع.

وقال النجيف

بغداد اليوم - كردستان

أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لدى إقليم كردستان، اليوم الاحد، أن المشاريع المتعاقد عليها مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشمل الإقليم أيضا.

وذكرت رئاسة الإقليم، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن &quo

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