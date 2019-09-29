2019/09/29 | 18:20

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قائمة كردية موحدة في انتخابات مجالس المحافظات

تأریخ التحریر: : 2019/9/29 18:14

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{أربيل:الفرات نيوز} اصدرت الاحزاب الكردستانية، اليوم الأحد، ايضاحا حول مشاركتها بقائمة موحدة، في انتخابات مجالس المحافظات.

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