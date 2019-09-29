روما يستعيد توازنه بفوز شاق على ليتشي في الدوري الإيطالي

2019/09/29 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استعاد نادي روما توازنه في الدوري الإيطالي، بعد فوزه الصعب بتيجة 1/0 على ليتشي في الجولة السادسة من المسابقة، على ملعب فيا دل ماري، الأحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 56، بضربة رأسية، مستغلًا كرة من الأرميني هنريك مخيتريان.وحقق روما فوزه الثالث في الدوري الإيطالي، وخسر مرة، كانت في الجولة الماضية بنتيجة 0/2 أمام أتلانتا، في حين تعادل مرتين، ليرفع فوزه على ليتشي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي.في حين جمدت الخسارة رصيد ليتشي عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.وفي مباراة أخرى، اكتسح لاتسيو منافسه جنوة 4/0،وجاءت الأهداف بتوقيع وفي مباراة أخرى، اكتسح لاتسيو، وستيفان رادو، وفيليبي كايسيدو، وشيرو ايموبيلي، في الدقائق 7، و40، و59، و78، على الترتيب.ورفع الفوز رصيد لاتسيو إلى 10 نقاط في المركز السادس، مقابل 5 نقاط لجنوة في المركز الثامن عشر.



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