المالكي يصدر بيانا بشأن موقفه من “التظاهرات”

2019/09/29 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن ائتلاف دولة القانون، الأحد، دعمه إلى أي تظاهرة معروفة الجهة الداعية، جاء ذلك بعد تداول وسائل إعلام اخبارًا عن موقف ائتلاف.

وذكر بيان للائتلاف تلقته “كلكامش برس”، “نكذب ما تناقلتة بعض الوكالات بشان موقف رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بخصوص التظاهر، ونؤكد سنكون داعمين الى اي تظاهرة معروفة الجهة الداعية لها وتستحصل الموافقات الرسمية وتحترم القانون والتشريعات العراقية”.

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