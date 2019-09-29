بالفيديو.. عرض زواج رومانسي يقدمه دب !

2019/09/29 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفتق ذهن سائق رافعة من مدينة نيجني نوفغورود الروسية عن طريقة مبتكرة لعرض الزواج على محبوبته.

اختار العريس دبا ثبته على رافعة كي يطل على نافذتها، ويعرض عليها الزواج..



ترى هل تقبل الدعوة منه؟

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