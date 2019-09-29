مصدر يكشف حقيقة استقالة محافظ بغداد من منصبه

2019/09/29 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادنفي مصدر مقرب من محافظ بغداد فلاح الجزائري، الأحد، الأنباء التي تحدثت بشأن تقديم المحافظ استقالته من منصبه.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، ان “الانباء التي تحدثت عن تقديم الجزائري استقالته غير صحيحة”، مطالباً “وسائل الأعلام بتوخي الدقة في نقل المعلومة، والتاكد منها قبل نشرها”.

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