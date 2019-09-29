الحلبوسي يعزي بوفاة الفنان سامي عبد الحميد: رحيله خسارة للوسط الفني

2019/09/29 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عزَّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، الوسط الفني والثقافي برحيل الفنان الكبير سامي عبدالحميد.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، "ببالغ الأسف والحزن تلقينا نبأ رحيل الفنان الكبير سامي عبد الحميد الأكاديمي والمسرحي الرائد"، معتبرا رحيله "خسارة كبيرة للوسط الفني والثقافي العراقي والعربي".

وأعرب رئيس مجلس النواب عن "تعازيه لذوي الفقيد والأسرة الثقافية والفنية ومحبيه"، داعيًا المولى عز وجل أن "يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

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