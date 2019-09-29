مكتبه يؤكد: المالكي من الداعمين إلى أي تظاهرة رسمية

2019/09/29 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، ان المالكي من الداعمين إلى أي تظاهرة رسمية.

ونفى المكتب في بيان تلقته "الغد برس"، ان "ما تناقلتة بعض الوكالات بشأن موقف المالكي بخصوص التظاهر"، مؤكداً أن "المالكي من الداعمين إلى أي تظاهرة معروفة الجهة الداعية لها وحاصلة الموافقات الرسمية وتحترم القانون والتشريعات العراقية".

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