2019/09/29 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد المئات لحظة نقل قصر تاريخي بالكامل لمسافة تصل إلى 50 ميلا.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استمرت عملية نقل القصر لمدة أسبوعين، وتكلفت مليون دولار، وذلك من أجل نقل القصر بالكامل دفعة واحدة، بعد أن أراد مشتريه وضع المنزل بالقرب من المياه فنقله من جورجيا إلى ولاية مريلاند الأمريكية

نقل القصر الذي بني عام 1760 من مكانه على متن عبارة في المياه من قبل العائلة التي تملكه لوضعه بالقرب من ممتلكاتهم في مشهد غريب.

ستعيش عائلة كاملة في هذا المنزل على قطعة أرض تطل على النهر، واستغرقت عملية نقل المبنى وتنسيق الخطة لذلك عامين كاملين من رسم الخطط لوجهته الجديدة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. نقل قصر من مكانه لوضعه بالقرب من ممتلكات مشتريه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. نقل قصر من مكانه لوضعه بالقرب من ممتلكات مشتريه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).