بالوثيقة.. التقاعد تخاطب المالية بشأن مناقلة أموال مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق

2019/09/29 | 18:49

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس محافظة بغداد حسون الربيعي، اليوم الأحد، عن قيام محافظ بغداد فلاح الجزائري بإبلاغ مجلس المحافظة بنيته الاستقالة من منصبه.

وقال الربيعي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظ بغداد فلاح الجزائري لديه نية وق

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاحد، عن اعتقال نحو 50 مروجا ومتعاطيا للمخدرات داخل المحافظة خلال 2019.

وقال الدايني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مفارز مكافحة المخدرات في شرطة ديالى اعتقلت خلال 2019 نحو 50 شخصا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، إعادة ارسالية من 12 عجلة إلى الجانب الإيراني، محملة بمواد متنوعة في منفذ الشيب بمحافظة ميسان.

وقالت الهيأة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "منفذ الشيب الحدودي في محافظة

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