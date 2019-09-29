الحلبوسي يبحث مع الحكومة المحلية في ديالى الواقع الخدمي بالمحافظة

2019/09/29 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة ديالى والمحافظ ورؤساء الدوائر الخدمية، فور وصوله الى المحافظة، لبحث الواقع الخدمي، وأبرز المعوقات التي تقف أمام تقديم الخدمات للمواطنين.

واستمع الحلبوسي إلى عرض موسع عن المشاريع الخدمية في المحافظة وأقضيتها، ونسب الإنجاز فيها والمتلكئة منها في مختلف القطاعات، ومنها الإسكان والصحة والتربية.

وحثَّ الحلبوسي على ضرورة توفير الحكومة الاتحادية التخصيصات اللازمة للحكومات المحلية؛ لتتمكن من أداء واجباتها، مؤكدا على تطوير الخدمات البلدية والصحية، كونها تشكل ركنًا أساسيًّا لخدمة المواطنين، وأن مجلس النواب سيعمل على متابعة تسهيل اجراءات إكمال المشاريع الاتحادية التابعة للوزارات، ولا سيما ما يتعلق منها بالطرق الخارجية ومنصات قياسات الوزن التي شكلت عبئًا على سلامة الطرق والحوادث الناتجة عنها وأودت بحياة المئات من المواطنين .

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