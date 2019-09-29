الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأين وتعثر على اسلحة وعبوات لداعش شمال بابل

2019/09/29 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الفرات الأوسط، اليوم الاحد، عثورها على 23 قنبرة هاون واسلحة مختلفة خلال مداهمتها مخبأين للاسلحة والاعتدة والمتفجرات ، في منطقة جرف النصر شمالي بابل .

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