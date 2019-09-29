رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة الفنان سامي عبد الحميد

2019/09/29 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزَّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الوسط الفني والثقافي برحيل الفنان الكبير سامي عبدالحميد.

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