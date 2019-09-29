2019/09/29 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، عن وجود 90 مليون برميل من النفط بذمة حكومة إقليم كردستان لم تدفع للحكومة الاتحادية، فيما بينت أن مجلس النواب سيمتنع عن ادراج ميزانية الإقليم ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح لـ المركز الخبري الوطني إن “التصويت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل النيابية: 90 مليون برميل نفط بذمة كردستان المركز الخبري الوطني.

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