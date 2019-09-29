سطو مسلح على مبنى السفارة العراقية في البرازيل

2019/09/29 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقتحمت عصابة مسلحة مبنى السفارة العراقية في البرازيل وسرقت مبالغَ مالية ورواتب موظفين تقدر بخمسين الف دولار.

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