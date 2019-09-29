مجلس محافظة الديوانية يعقد جلسة بعد منتصف الليل – تقرير

2019/09/29 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جلسة لمجلس محافظة الديوانية عقدت بعد منتصف الليل، تم بها التصويت على فيصل النائلي محافظا للديوانية بدلا من زهير الشعلان..



أكد الأخير في مؤتمر صحفي له في الثالثة فجرا، أن الجلسة باطلة وسيلجأ لمجلس النواب العراقي لحل مجلس محافظة الديوانية.

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