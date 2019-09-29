2019/09/29 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خاطبت هيأة التقاعد العامة، وزارة المالية، بشأن مناقلة أموال مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق وفقا لاحكام المادة 36 من قانون الموازنة.

وحصلت "بغداد اليوم" على وثيقة صادرة من التقاعد، بعنوان مكافأة نهاية الخدم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس محافظة بغداد حسون الربيعي، اليوم الأحد، عن قيام محافظ بغداد فلاح الجزائري بإبلاغ مجلس المحافظة بنيته الاستقالة من منصبه.

وقال الربيعي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظ بغداد فلاح الجزائري لديه نية وق

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاحد، عن اعتقال نحو 50 مروجا ومتعاطيا للمخدرات داخل المحافظة خلال 2019.

وقال الدايني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مفارز مكافحة المخدرات في شرطة ديالى اعتقلت خلال 2019 نحو 50 شخصا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القضاء يخول رؤساء الاستئناف بتشكيل محاكم الجنح والتحقيق المختصة بقضايا المرور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القضاء يخول رؤساء الاستئناف بتشكيل محاكم الجنح والتحقيق المختصة بقضايا المرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).