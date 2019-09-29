مكتب المالكي : نحن من الداعمين إلى أي تظاهرة رسمية

2019/09/29 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- اكد مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، ان المالكي من الداعمين إلى أي تظاهرة رسمية.ونفى المكتب في بيان تلقته /SNG/ ،ان “ما تناقلتة بعض الوكالات بشأن موقف المالكي بخصوص التظاهر”، مؤكداً أن “المالكي من الداعمين إلى أي تظاهرة معروفة الجهة الداعية لها وحاصلة الموافقات الرسمية وتحترم القانون والتشريعات العراقية”.

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