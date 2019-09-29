مصدر مقرب ينفي كلام عبد المهدي بزيارة الساعدي لأي سفارة أجنبية

2019/09/29 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفى مصدر مقرب من الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، كلام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن زيارة الساعدي لأي سفارة أجنبية.

ونقل المصدر في تصريح صحفي، عن الساعدي القول" لم يسبق لي قط أن ذهبت لسفارة دولة لها موقف معادي من العراق ما بعد الطاغية صدام".وأكد الساعدي" كانت لي زيارة واحدة للسفارة الأمريكية في بغداد من أجل استخراج تأشيرة دخول لإلقاء كلمة حول الارهاب في جامعة هارفارد بناء على دعوة موجهة لي منها".وكان عبدالمهدي قد اتهم الساعدي في حوار مع عدد من وسائل الاعلام، بالتردد على السفارات واثارة وسائل الاعلام وترك المؤسسة العسكرية للأهواء شخصية.انتهى

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