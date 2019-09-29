الأماميون الثوريون - الثورة بالغرب الإفريقي من خلال تجربة الشهيد إبراهيم صيكا - 3

2019/09/29 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأماميون_الثوريون جاء اندلاع الحرب بالصحراء الغربية لتتميم الشروط الموضوعية لسياسية طبقية يكبل القوى الثورية للشعب المغربي واستكمال بناء نظام تبعي دموي بشمال غرب إفريقيا، من أجل هدف أساسي وهو تعطيل حركة القوى الثورية بغرب إفريقيا استجابة للمشروع الإمبريالي ـ الصهيوني ـ الرجعي العربي، بعد عزل الحركة العمالية المغربية عن حركة الفلاحين : تجريدهم من تنظيماتهم الذاتية المسلحة ـ المقاومة وجيش التحرير، وتقوية التحالف الطب......

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